В Москве умер летчик-испытатель вертолетов «Ми» Гурген Карапетян. Ему было 85 лет.

Гурген Карапетян был летчиком-испытателем Вертолетного завода имени М. Л. Миля. В 1991 году он получил звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Последние годы он работал в «Вертолетах России» на должности начальника службы безопасности полетов. О его смерти сообщили в холдинге «Вертолеты России».

«Холдинг „Вертолеты России“ госкорпорации „Ростех“ выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга „Вертолеты России“ по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна», — сообщили в пресс-службе.

Всего за годы работы Карапетян освоил 39 типов вертолетов, планеров и самолетов. С учетом модификаций — более 100. В воздухе провел более 5500 часов, летал на всех типах вертолетов выпуска Завода имени Миля. Принял участие как соавтор в создании двух изобретений, опубликовал ряд научных статей в отечественных и иностранных журналах.

Также Гурген Карапетян дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Ему принадлежат мировой рекорд по скорости полета — 368,4 километра в час на вертолете Ми-24 (1978 год). Также рекорд высоты полета с грузом 10 тонн — 6400 метров на вертолете Ми-26 (1982 год).