Умер летчик-испытатель и Герой России Тайгиб Толбоев

Летчик-испытатель и Герой России Тайгиб Толбоев ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщила пресс-служба главы Дагестана.

Толбоев скончался 20 мая. О причинах смерти российского военного летчика не сообщается.

«Он был настоящим патриотом своей Родины. Светлая память о Тайгибе Толбоеве навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнули в пресс-службе.

Его родственники рассказали сайту kp.ru, что Герой РФ долгое время страдал от рака.

Он родился в 1955 году в дагестанском селе Согратль. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище, служил в Центре подготовки летчиков-испытателей, был направлен на летно-испытательную работу на Улан-Удэнский авиационный завод, где служил более 30 лет, освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения.

Толбоев отмечен многочисленными государственными званиями и наградами. Ему присвоили почетные звания «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации» и «Народный герой Дагестана». В 2007 году летчика удостоили званием Героя Российской Федерации.