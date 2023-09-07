Общество 07 сентября 2023, 09:49 Умер легендарный журналист Энвер Мамедов Ушел из жизни экс-главред Совинформбюро и переводчик Энвер Мамедов РИА «Новости»

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Журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов ушел из жизни. Об этом РИА «Новости» сообщили его близкие.

Руководитель Совинформбюро умер в возрасте 100 лет. Накануне юбилея «князя Гостелерадио» СССР представили к Ордену Александра Невского. От коллег редактор получил прозвище «патриарх советской и российской журналистики» за руководительский талант.

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Мамедов — ветеран Великой Отечественной войны. В 1942 году его демобилизовали из-за ранения, после чего он работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР. Журналист принимал участие в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов.

До 1950 года Мамедов на разных должностях работал в МИД, а потом возглавил редакцию Радиокомитета (вещание за рубеж). Он также получил известность благодаря выпуску журнала «СССР» и работе советником-посланником от советского посольства в США.

Ранее на 94-м году жизни умер итальянский актер, сценарист и кинорежиссер Джулиано Монтальдо. Режиссер снял такие известные фильмы как «Демоны Санкт-Петербурга», «Очки в золотой оправе», «Неприкасаемые» и «Джордано Бруно».