Умер легендарный разведчик Алексей Ботян. Три дня назад ему исполнилось 103

Легендарный разведчик и Герой России Алексей Ботян скончался на 104-м году жизни. Он был последним российским солдатом, который начал сражаться во Второй мировой войне в ее первый же день — 1 сентября 1939 года.

«Не стало Алексея Николаевича Ботяна», — сообщил РИА «Новости» руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

Ботян начал сражаться во Второй мировой войне в рядах польской армии в составе зенитного расчета. Он открыл свой боевой счет в первый же день, сбив гитлеровский «Юнкерс». После капитуляции Польши Ботян перешел в советскую армию, а потом стал гражданином СССР.

После начала Великой Отечественной войны Ботян пошел в разведывательную школу в составе ОМСБОНа. С 1943 года он стал принимать участие в операциях в тылу противника. Одной из первых стал взрыв Овручского гебитскомиссариата (областной администрации), когда там находились немецкие специалисты по борьбе с партизанами. Взрывом уничтожило около 80 гитлеровских офицеров.

Сам Ботян считал своей главной операцией спасение польского Кракова в январе 1945 года. Он узнал о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец, чтобы затопить советские войска и Краков. Группа Ботяна подорвала запасы взрывчатки немцев, которые предназначались для разрушения плотины.

После войны Алексей Ботян остался в СССР, а потом и в России. 10 мая 2007 года за операцию по спасению Кракова ему присвоили звание Героя России.