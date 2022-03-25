Умер курганский писатель Иван Яган

Курганский писатель и лауреат премии Союза журналистов СССР Иван Яган скончался в возрасте 87 лет. Информацию о смерти писателя опубликовали на сайте Курганской областной научной библиотеки имени Югова, написало РИА ФАН.

Что стало причиной смерти Ягана, не уточняется. Прощание с писателем пройдет в траурном зале Курганской областной больницы. Точная дата будет объявлена позже.

Иван Яган родился в 1934 году в деревне Байдановка Омской области. После окончания Уральского государственного университета имени М. Горького он переехал в Курган, где был назначен на должность главы областной писательской организации. За время карьеры он написал более 20 сборников стихов, прозы и литературных очерков.