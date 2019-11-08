Умер козел Тимур, друживший с тигром Амуром

Необычная дружба гепарда и пса привлекла внимание пользователей. Видео Подробнее

Там заявили, что смерть наступила 5 ноября. Животное, судя по всему, сожгли.

«Урна с прахом Тимура будет захоронена с почестями! В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», — написала опекун козла Эльвира Головина.

Она подчеркнула, что животное содержалось «в отличных условиях».

«За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей», — уточнила опекун.

В 2015 году козла поместили в вольер к тигру Амуру в качестве живого обеда. Однако при попытке напасть Тимур дал отпор, после чего занял спальное место тигра.

В 2016 году животных развели по разным вольерам. Сафари-парк в подробностях освещал их взаимоотношения и выкладывал видео на YouTube.

Москвичка Эльвира Головина взяла Тимура под опеку и специально приезжала в Приморье, чтобы его покормить.