Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Шаталов. Ему было 93 года. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов», — сообщили в госкорпорации.

Владимир Шаталов родился в 1927 году в Петропавловске. До начала Великой Отечественной войны успел окончить шесть классов средней школы в Ленинграде. С июля по сентябрь 1941 года помогал строить оборонительные укрепления в Гатчине под Ленинградом. Затем был зачислен сыном полка, в котором военным связистом служил его отец. Через полтора месяца он оказался в Петропавловске, куда уехала в эвакуацию семья. В 1949 году окончил Качинское военное авиационное училище, а в 1956 году — военно-воздушную академию.

Первый космический полет Владимир Шаталов совершил 14 января 1969 года. При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов. Второй полет в космос он совершил в том же году, в 1971-м Шаталов третий раз побывал в космосе.

Звание Героя Советского союза Шаталов получал дважды — 22 января и 22 октября 1969-го.