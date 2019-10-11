Умер космонавт Алексей Леонов

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — сказала она.

Филимонова сообщила, что космонавта похоронят 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Точное время прощания с ним пока не известно.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. В 1960 году попал в первый отряд советских космонавтов, и уже 19 марта 1965 года впервые отправился в космос. Во время этого полета он стал первым в истории космонавтики человеком, который вышел в открытый космос. Леонов провел там 12 минут и смог успешно вернуться на корабль, несмотря на раздувшийся космический скафандр. После этого Леонов еще раз отправлялся в космос в 1975 году, но корабль больше не покидал.

Леонов также готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность в 1960-х годах. Он мог стать первым человеком, который ступил на поверхность Луны.

С 1970 по 1991 год Леонов занимал пост замначальника Центра подготовки космонавтов, после чего вышел на пенсию.