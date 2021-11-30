Умер космический инженер Руслан Комаев

Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал «Роскосмоса».

Комаев занимал должность первого заместителя НПО Лавочкина, на которой руководил изготовлением и испытаниями более 500 космических аппаратов. Являлся лауреатом Госпремии СССР также обладателем медалей «Роскосмоса» и других наград.

Комаеву было 74 года.

Конструктор был награжден государственной премией СССР, медалью «Роскосмоса», получил несколько наград Федерации космонавтики России, медаль «Во славу Осетии» и другие награды.