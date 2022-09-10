Умер конструктор самолетов Ил Мухтаров | 360°

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Умер конструктор самолетов Ил Мухтаров

ОАК сообщила о смерти главного конструктора самолетов Ил-18 и Ил-62 Мухтарова

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Главный конструктор пассажирских самолетов  Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров умер в возрасте 69 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

В сообщении говорится, что на посту генерального конструктора Мухтаров занимался модернизацией пассажирских самолетов серии Ил. В том числе  Ил-18, Ил-20, Ил-38, Ил-38Н, Ил-38SD, Ил-62.

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«Сегодня на 70-м году жизни скончался директор программы Ил-18, Ил-62, главный конструктор Мухтаров Шамиль Джаватович», — заявили в ОАК.

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Мухтаров отличался профессионализмом, конструкторским талантом, научно-техническим кругозором, добросовестным отношением к порученному делу, исключительной личной дисциплинированностью, привело выдержку из сообщения издание «Политика сегодня».

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