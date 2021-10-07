Умер конструктор Джанджгава

На 81-м году из жизни ушел конструктор Гиви Джанджгава, который создал спецаппаратуру для истребителей МиГ-29 и Су-27. Об этом сообщило ИА Nation News.

Последние годы Джанджгава работал в КРЭТ, где занимал должность заместителя гендиректора по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам бортового оборудования. «Руководство и коллектив КРЭТ приносит искренние соболезнования родным и близким», — отмечается в сообщении. Причина смерти конструктора на уточняется. Позднее появится информация о месте и времени прощания с ним.