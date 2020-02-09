Умер композитор фильма «Республика ШКИД» Сергей Слонимский

Слонимский был профессором Санкт-Петербургской консерватории, Академиком Российской академии образования, а также лауреатом госпремии России имени Глинки и премии правительства Санкт-Петербурга.

«Сергея Михайловича знали и любили все, он был почетным гражданином Петербурга. Никакие важные вопросы, связанные с консерваторией, никогда не решались без учета его мнения. Сложно пока осознать всю тяжесть потери, но мы понимаем, что наследие, которое он оставил, всегда останется с нами», — приводит агентство слова ректора Санкт-Петербургской государственной консерватории Алексей Васильев.

Он добавил, что Слонимский ставил после себя большое музыкальное наследие. Будущие поколения будут обращаться к его музыке, как к образцу высокого мастерства в искусстве. Слонимский написал музыку к картинам «Республика ШКИД» и «Интервенция». Он является автором опер «Виринея», «Мастер и Маргарита», «Король Лир», балету «Икар» и других. О причинах смерти Слонимского пока не известно. О месте и дате прощания и похорон сообщат позже.