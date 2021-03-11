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    11 марта 2021, 17:12

    Умер композитор фильма «Гардемарины, вперед!»

    Алена Макаренко

    Умер композитор фильма «Гардемарины, вперед!» Виктор Лебедев. Об этом сообщил «Петербургский дневник», сославшись на друга семьи.

    Причина смерти пока не известна.

    Виктор Лебедев родился 5 января 1935 года в Ленинграде. В 1960-м он окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. С 1960 года композитор преподавал в Ленинградском государственном институте имени Н. К. Крупской.

    Виктор Лебедев написал музыку к 106 отечественным кинофильмам. Самая известная его работа — песни к фильму «Гардемарины, вперед!». Композицию «Не вешать нос, гардемарины» раньше пела вся страна. Лебедев также написал музыку к кинолентам «Ищите женщину», «Небесные ласточки», «Будьте моим мужем», «Зависть богов». Последняя его работа в кино была у режиссера Германа-старшего — в фильме «Трудно быть богом».

    Лебедев сочинил музыку к мультфильму «Про верблюжонка», а еще — к опере «Волшебник Изумрудного города».

    В 1986 году он получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. А в 2005-м за большие заслуги в области искусства композитора признали народным артистом РФ.