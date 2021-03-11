Умер композитор фильма «Гардемарины, вперед!» Виктор Лебедев. Об этом сообщил «Петербургский дневник», сославшись на друга семьи.

Причина смерти пока не известна.

Виктор Лебедев родился 5 января 1935 года в Ленинграде. В 1960-м он окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. С 1960 года композитор преподавал в Ленинградском государственном институте имени Н. К. Крупской.

Виктор Лебедев написал музыку к 106 отечественным кинофильмам. Самая известная его работа — песни к фильму «Гардемарины, вперед!». Композицию «Не вешать нос, гардемарины» раньше пела вся страна. Лебедев также написал музыку к кинолентам «Ищите женщину», «Небесные ласточки», «Будьте моим мужем», «Зависть богов». Последняя его работа в кино была у режиссера Германа-старшего — в фильме «Трудно быть богом».

Лебедев сочинил музыку к мультфильму «Про верблюжонка», а еще — к опере «Волшебник Изумрудного города».

В 1986 году он получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. А в 2005-м за большие заслуги в области искусства композитора признали народным артистом РФ.