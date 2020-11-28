Умер клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин

Музыкальная группа «Дюна» понесла серьезную утрату. Умер клавишник коллектива Андрей Апухтин. Об этом на своей странице в Instagram сообщила жена лидера группы, певица Наталья Сенчукова.

«В группе „Дюна“ невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет…», — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти музыканта певица не рассказала. В ответе на комментарии пользователей она уточнила, что это был не коронавирус.

Андрей Апухтин выступал в группе «Дюна» на протяжении 30 лет.