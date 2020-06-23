Умер юрист и экс-сенатор Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщил сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев.

Он рассказал РИА «Новости», что предварительной причиной смерти считается инфаркт.

Евгений Тарло представлял в верхней палате парламента интересы Тамбовской области с 2007 по 2015 год. После ухода из Совфеда являлся президентом фонда «Правовое государство».

Евгений Тарло родился 13 февраля 1958 года Новосибирске. Закончил юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Защитил кандидатскую и докторскую. Получил ученое звание профессора. С 1985 по 1988 год был судьей Истринского городского суда Подмосковья. Написал несколько книг по адвокатуре и праву, уточнил портал kp.ru.

На странице Тарло в Facebook знакомые и друзья оставляют соболезнования. Знакомые называют его смерть неожиданной. Сенатор был женат на Натальи Тарло. У них двое взрослых детей.