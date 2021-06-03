Умер известный пермский политик

В возрасте 64-х лет скончался экс-замминистра природных ресурсов и экологии РФ, бывший пермский депутат Семен Леви. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на сайт Заксобрания Прикамья.

«Не стало профессионала своего дела, пермяка, чья трудовая биография связана со становлением и развитием сферы строительства в регионе», — отмечается в сообщении.

По данным информагентства, Леви — заслуженный строитель России. До 2007 года он занимал пост гендиректора ОАО «Стройиндустрия». Затем Леви стал депутатом Пермской гордумы, Заксобрания Пермской области, потом — края. С 2008 по 2016 год он был замминистра природных ресурсов РФ.