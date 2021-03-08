Умер известный дрессировщик львов Борис Бирюков

Умер известный дрессировщик львов, народный артист РСФСР Борис Бирюков. Об этом сообщил Росгосцирк на своей странице в Facebook.

«Сегодня на 85-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет, Борис (Бериян) Бирюков», — сказано в сообщении.

В Росгосцирке уточили, что Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении — по материнской линии корни его династии уходят к циркачам семьи Танти.

Первые шаги в качестве артиста он сделал в юном возрасте — тогда ему не было даже 10 лет. Начинал Бирюков с гимнастики и акробатики, выполняя сложные трюки наравне со взрослыми коллегами. Позже попробовал себя в жанрах клоунады и музыкальной эксцентриады, однако в результате нашел свое призвание и начал дрессировать хищников.

Со своими выступлениями Бирюков объездил полмира. По словам критиков, его шоу поражали темпом: трюки с хищниками следовали друг за другом, при этом львы «демонстрировали просто чудеса сноровки и быстроты». Дрессировщик научил их прыгать через обруч, вставать на задние лапы, ходить по канату, а также выполнять другие команды.

В 1996 году Бирюков стал одновременно директором и художественным руководителем государственного цирка имени А. Л. Дурова. Кроме того, он получил сразу два ордена — «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орден Почета.