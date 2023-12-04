Общество 04 декабря 2023, 10:55 Умер искусствовед и культуролог Олег Кривцун Shot: в Москве умер редактор журнала «Художественная культура» Олег Кривцун Википедия

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Известный российский искусствовед, культуролог и редактор научного журнала «Художественная культура» Олег Кривцун скончался в Москве. Ему было 69 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, мужчина умер в ванной в своей квартире на Кудринской площади в Пресненском районе Москвы. Его тело пролежало там около трех дней. Академика нашла домработница, когда пришла наводить порядок.

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Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Точнее станет известно по итогам судмедэкспертизы. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Олег Кривцун — российский искусствовед, культуролог и философ и ведущий специалист в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени. Он написал и опубликовал девять монографий об истории искусства.