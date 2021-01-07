Умер инженер и изобретатель Анатолий Фирсенков

Он был не просто руководителем и инженером. Он занимался серьезными изобретениями. Его фазовращатель, который он придумал не имел аналогов в мире. Также он создал многофункциональную радиолокационную станцию «Дон-2Н». За серийное производство своих изобретений Фирсенков удостоился звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Свои соболезнования по поводу смерти изобретателя выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Анатолий Иванович внес значительный вклад в развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, многое сделал для укрепления обороноспособности страны», — заявил он.

Беглов напомнил, что разработки инженера принесли ему мировую славу. Многие вещи, которые он создал до сих пор с успехом применяются во многих отраслях промышленности.

Как напомнили «Невские новости», Анатолий Фирсенков был коренным петербуржцем. Он родился 20 августа 1938 года в тогда Ленинграде. После окончания факультета «Радиосвязь и радиовещание», он работал в Ленинградском филиале НИИ Министерства связи СССР.

В 1981 году перешел на должность генерального директора НПО «Феррит» в который тогда входил завод «Магнетон». После распада Советского Союза производство преобразовали в открытое акционерное общество. Анатолий Фирсенков стал его генеральным директором в 1996 году и с тех пор постоянно переизбирался.