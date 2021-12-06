Умер игравший в группах «Сплин» и «Колибри» музыкант

Композитор, саунд-продюсер и аранжировщик Олег Эмиров скончался в Москве на 52-м году жизни. О его смерти сообщили представители группы «Колибри», где он играл на клавишных.

Lenta.ru написала, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Олег Эмиров родился 8 сентября 1970 года в Ленинграде. Он окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Эмиров в конце 1990-х стал саунд-продюсером и аранжировщиком телеканала НТВ. Он автор музыки к десяткам программ. В частности, речь идет о «Намедни», «Школе злословия». Также Эмиров работал над звуковым оформлением российских каналов «ТВ Центр» и ТНТ, украинских — К1 и К2.

Эмиров участвовал в создании альбомов «Резонанс. Часть 1» группы «Сплин», «Журнал живого» и «Выше осени» для группы Tequilajazzz.