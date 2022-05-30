Умер художник и ведущий телеканала «Культура» Алексей Бегак

Художник и телеведущий Алексей Бегак умер в возрасте 62 лет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил актер Леонид Ярмольник. Он подчеркнул, что ушел из жизни его близкий друг, поэтому особых слов у него нет.

«Да, это произошло сегодня. Лешеньки не стало», — заявил Ярмольник.

Сообщение о смерти телеведущего появилась на платформе ВГТРК «Смотрим».

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала „Россия-Культура“ Алексей Бегак», — говорится в сообщении. О дате и времени прощания коллеги пообещали сообщить дополнительно.

Последняя выставка Алексея Бегака «Идеальная комната» прошла в московской Fine Art Gallery осенью прошлого года.

На протяжении нескольких лет Бегак вел программу «Правила жизни», где обсуждал с гостями, как со временем менялись понятия о красоте, национальные характеры и общественные нормы. Также он появлялся в программах «Большая опера» и был ведущим интеллектуальной игры «Гений».