Умер художник Герман Виноградов

В Москве ушел из жизни один из лидеров российского андеграунда, художник и музыкант Герман Виноградов, сообщил сайт mk.ru. Недавно он перенес инсульт.

Виноградову было 64 года. Его госпитализировали с геморрагическим инсультом 15 февраля. Художник попал в реанимацию и впал в кому, медики оценивали его состояние как критическое.

В 1980-е Виноградов прославился оригинальными перформансами и музыкальными концертами, изобрел собственный музыкальный жанр — Бикапо. Его считали одним из наиболее ярких и неординарных героев российской арт-сцены.

Виноградов входил в художественное объединение «Горком графиков», стал создаталем нескольких музыкальных групп, сотрудничал с участниками коллектива «Звуки Му».