Умер художник Александр Панкин. Ему было 82 года

«К большому сожалению сообщаю, что сегодня утром Александр Федорович Панкин скончался. Это уже подтвержденная информация», — приводит агентство слова собеседницы. В пресс-службе галереи не назвали точную причину смерти живописца.

Александр Панкин жил и работал в Москве. В самом начале творческого пути он создавал абстрактные произведения на тему пространства. С конца 1980-х годов до середины 2000-х состоялись более 30 персональных выставок Панкина в России и за рубежом. Его работы находятся в российских и иностранных галереях и в частных коллекциях.