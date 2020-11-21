Умер хранитель Чудотворной Жадовской иконы Божией Матери

«Только что пришла печальная новость. В 16:00 не стало архимандрита Адриана. Мои соболезнования детям и всем православным. <…> Еще утром сердце батюшки билось и была надежда… Вечная память новопреставленному рабу Божьему архимандриту Адриану, хранителю Чудотворной Жадовской иконы Божией Матери», — отметил Шкунов.

Незадолго до смерти священнослужителя положили в реанимацию в Ульяновске с COVID-19.

Вспышка коронавируса произошла в Жадовском мужском монастыре в Барышском районе в конце августа.

Днем ранее умерли сербский патриарх Ириней и митрополит Татарстана Феофан. Оба ушли из жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. До этого от COVID-19 скончался главный священнослужитель Сербской православной церкви в Черногории — митрополит Амфилохий (Радович).

Пастор евангелистской церкви в Вирджинии епископ Джеральд Гленн умер от коронавирусной инфекции еще в начале апреля. С начала пандемии он отказывался соблюдать меры предосторожности.