Умер главред издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров

После продолжительной болезни умер главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров. Об этом сообщили на сайте издательства.

Там уточнили, что Петров скончался еще 25 февраля — главному редактору «Молодой гвардии был 61 год. В сообщении сказано, что он умер после тяжелой болезни, однако о каком именно заболевании идет речь не уточняется.

«В этот скорбный день мы выражаем искренние соболезнования большой семье Андрея Витальевича, к которой, без сомнения, принадлежат не только его родные и близкие, но и сотрудники издательства, его авторы и партнеры. Все они знали и ценили его выдающиеся личные качества — ум, талант, обаяние, широту взглядов, присущие истинному русскому интеллигенту», — отметили в издательстве.

«Молодая гвардия» подчеркнула, что благодаря усилиям Петрова появилась целая эпоха, в которую издательство стало «не конвейером по выпуску книг, а командой единомышленников». В сообщении уточнили, что всегда будут помнить того, кто сделал это возможным.

Андрей Петров родился 22 марта 1959 года в Лобне. Он отучился в Московском государственном педагогическом институте на историческом факультете и некоторое время проработал учителем истории в одной из московских школ. Тогда и началось сотрудничество Петрова с издательством: он стал внештатно редактировать книги.

В 1989 году Петров присоединился к «Молодой гвардии» и стал работать редактором историко-патриотической литературы и изданий по истории ВЛКСМ, но уже спустя несколько лет стал заведующим редакцией серии «ЖЗЛ. Пост главного редактора «Молодо гвардии» Петров получил в 1996 году.