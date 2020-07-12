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    12 июля 2020, 12:24

    Умер главный свидетель по делу о гибели группы Дятлова. Он первым нашел тела

    Алена Макаренко

    Умер турист Михаил Шаравин, который в 1959 году нашел палатку и первых погибших из группы Дятлова на Северном Урале. Об этом рассказал руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич, его процитировало РИА «Новости».
    Умер главный свидетель по делу о гибели группы Дятлова. Он первым нашел тела

    Шаравин скончался 3 июля, ему было 84 года.

    «Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель по всем понятиям», — отметил Кунцевич.

    Именно в 1959 году Шаравин обнаружил палатку и тела первых двух погибших. Все показания свидетеля, связанные с поисковыми работами на перевале Дятлова, до сих пор хранятся в фонде.

    «Он грамотно выступал всегда, не лукавил, не скрывал. Он все равно остается свидетелем», — добавил Кунцевич.

    Генпрокуратура организовала проверку для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова спустя 60 лет после трагедии. На такое решение повлияли обращения от родственников погибших, а также интерес СМИ и общественности.

    Замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков 11 июля назвал причину гибели туристов. Ей оказалась снежная лавина. Кроме того, из-за плохой видимости молодые лыжники не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Вскоре они замерзли: на улице температура опустилась до -40–45 градусов. На этом вопрос о причинах трагедии закрыт. По словам Курьякова, во время проверки всего было рассмотрено 75 версий произошедшего.

    С таким объяснением согласился тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Он считает, что можно даже пройти мимо палатки на расстоянии трех-четырех метров и не найти ее.

    Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова ушла в поход на лыжах по Уралу в феврале 1959 года. Позже молодых людей нашли мертвыми, шесть из них скончались от переохлаждения, у оставшихся нашли переломы.