Умер главный свидетель по делу о гибели группы Дятлова. Он первым нашел тела

Шаравин скончался 3 июля, ему было 84 года.

«Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель по всем понятиям», — отметил Кунцевич.

Именно в 1959 году Шаравин обнаружил палатку и тела первых двух погибших. Все показания свидетеля, связанные с поисковыми работами на перевале Дятлова, до сих пор хранятся в фонде.

«Он грамотно выступал всегда, не лукавил, не скрывал. Он все равно остается свидетелем», — добавил Кунцевич.

Генпрокуратура организовала проверку для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова спустя 60 лет после трагедии. На такое решение повлияли обращения от родственников погибших, а также интерес СМИ и общественности.

Замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков 11 июля назвал причину гибели туристов. Ей оказалась снежная лавина. Кроме того, из-за плохой видимости молодые лыжники не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Вскоре они замерзли: на улице температура опустилась до -40–45 градусов. На этом вопрос о причинах трагедии закрыт. По словам Курьякова, во время проверки всего было рассмотрено 75 версий произошедшего.

С таким объяснением согласился тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Он считает, что можно даже пройти мимо палатки на расстоянии трех-четырех метров и не найти ее.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова ушла в поход на лыжах по Уралу в феврале 1959 года. Позже молодых людей нашли мертвыми, шесть из них скончались от переохлаждения, у оставшихся нашли переломы.