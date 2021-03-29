Умер главный редактор журнала «Мурзилка»

Главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко умерла после тяжелой болезни. Ей было 74 года. О ее смерти сообщили на сайте издания.

«29 марта после тяжелой болезни на 75-м году жизни скончалась генеральный директор — главный редактор журнала „Мурзилка“, заслуженный работник культуры РФ, почетный работник общего образования РФ, член Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы, кавалер ордена Почета Татьяна Филипповна Андросенко», — сказано в сообщении.

В группе «Мурзилки» в социальной сети «ВКонтакте» отметили, что жизненный путь главреда издания был «наполнен ее целеустремленностью, жизнелюбием, вниманием и любовью к близким и родным, коллегам и делу». Он был правильным, потому что каждый шаг являлся ответственным, продуманным и честным. Там также подчеркнули, что жизнь главреда издания была яркой благодаря любимому делу, но сложным, потому что нередко приходилось проявлять стойкость характера и выносливость.

Татьяна Андросенко родилась 2 апреля 1946 года. Она стала руководить редакцией «Мурзилки» с 1985. За свои заслуги Андросенко удостоилась звания заслуженного работника культуры и почетного работника общего образования. Кроме того, она состояла в Союзе писателей России и Союзе журналистов Москвы, а также являлась кавалером ордена Почета.