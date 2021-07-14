Умер главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков

Главный конструктор истребителя-перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер на 63-м году жизни. Как сообщает ТАСС, эту информацию уже подтвердили в российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

«К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни», — сообщили в корпорации. О причинах смерти конструктора пока ничего не сообщается.

МиГ-31 — это советский и российский двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик. Он разрабатывался в СССР в 1970-х годах. Новый истребитель строился по уже существовавшей схеме самолета МиГ-25, однако в нем был предусмотрен экипаж из двух человек: летчика и штурмана. В самолете они размещались один за другим.

МиГ-31 был принят на вооружение в 1981 году. Он заменил ранее задействованный перехватчик ТУ-128. МиГ-31 стал первым советским боевым самолетом четвертого поколения. Он предназначен для перехвата и ликвидации целей на предельно малых и больших высотах. Допускаются полеты в любое время суток, при любой погоде и при применении противников различного рода помех.

В мае этого года истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет базовой патрульной авиации. Отечественный перехватчик сопроводил норвежское воздушное судно над Баренцевым морем.