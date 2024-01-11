11 января 2024, 15:26
Умер главный фигурант дела о хищениях на космодроме Восточный
«112»: в СИЗО умер фигурант дела о хищениях на космодроме Восточный
В СИЗО «Матросская тишина» умер главный фигурант уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный Сергей Волкодав. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Мужчина скончался 11 января. Медики диагностировали у него хроническую субарахноидальную гематому с кровоизлиянием.
Реклама
Волкодава арестовали в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. По данным следователей, на должности руководителя компании «Цветлит» мужчина похитил один миллиард рублей при выполнении государственных контрактов с Минпромторгом и «Спецстроем».
В октябре 2023 года суд вынес приговор участникам дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный. Двух фигурантов приговорили к пяти годам колонии. Речь шла о генеральном директоре «Баваль» Баграте Мирзояне и главе компании «Респект-СМ» Алике Алексаняне.
Хищения
Уголовное дело
Строительство
Мошенничество
Реклама
Реклама