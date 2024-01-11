Общество 11 января 2024, 15:26 Умер главный фигурант дела о хищениях на космодроме Восточный «112»: в СИЗО умер фигурант дела о хищениях на космодроме Восточный РИА «Новости»

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В СИЗО «Матросская тишина» умер главный фигурант уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный Сергей Волкодав. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Мужчина скончался 11 января. Медики диагностировали у него хроническую субарахноидальную гематому с кровоизлиянием.

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Волкодава арестовали в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. По данным следователей, на должности руководителя компании «Цветлит» мужчина похитил один миллиард рублей при выполнении государственных контрактов с Минпромторгом и «Спецстроем».

В октябре 2023 года суд вынес приговор участникам дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный. Двух фигурантов приговорили к пяти годам колонии. Речь шла о генеральном директоре «Баваль» Баграте Мирзояне и главе компании «Респект-СМ» Алике Алексаняне.