Умер дирижер Александр Скульский

Народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии Александр Скульский скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

«С огромным сожалением сообщаю, что сегодня скончался Александр Михайлович Скульский. Великий человек, один из столпов нижегородской и российской культуры, Народный артист РФ», — написал вице-губернатор.

Скульский более 50 лет посвятил филармонии, а главным дирижером и художественным руководителем симфонического оркестра был последние 20 лет.

Буквально несколько недель назад он еще выступал с оркестром в Александровском саду и собирал полные трибуны перед «Ракушкой».

«Профессиональное сообщество и слушатели отмечают его огромный вклад в развитие классической музыки. Мои искренние соболезнования семье Александра Михайловича, коллективу и друзьям. Это большая потеря для нашей культуры», — резюмировал Беркович.