Умер главный архитектор музея «Эрмитаж» Валерий Лукин

«К сожалению, Валерия Павловича больше нет с нами. Информация о прощании с ним появится в ближайшее время», — уточнили в администрации музея.

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Лукин занимал свой пост с 1975 года. О причине смерти главного архитектора официально не сообщается. Известно, что Лукину было 78 лет. Коллеги говорят, у него остановилось сердце.

«Буквально в пятницу он давал интервью, а в субботу его не стало. Сердце не выдержало — второй инфаркт», — рассказал заместитель директора Эрмитажа по эксплуатации Алексей Богданов. Он дружил с Лукиным 35 лет из тех 44, что тот работал в музее, уточнил сайт Kp.Ru.

Кто займет пост главного архитектора музея, в Эрмитаже пока не хотят думать. Вначале нужно организовать достойное прощание. Кадровые решения в музее будут принимать после того, как пройдет 40 дней со дня смерти Лукина, добавили в Эрмитаже.