Общество 29 января 2023, 12:13 Умер глава Минздрава Татарстана Марат Садыков Не стало министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова Министерство здравоохранения Республики Татарстан

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Стало известно о кончине министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Ему было 53 года. Печальную новость в воскресенье сообщили в Минздраве республики.

Коллектив министерства выразил глубокие соболезнования семье и родным по поводу кончины заслуженного врача Республики Татарстан, отличника здравоохранения Марата Наилевича Садыкова. Там же сообщили, что прощание с руководителем состоится 30 января.

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Эта весть потрясла депутата Госдумы, бывшего главу Минздрава Татарстана Айрата Фаррахова.

«Потрясен тем, что он ушел из жизни столь безвременно и внезапно, как говорят, на взлете. Марат Наилевич внес большой вклад в развитие татарстанского здравоохранения, хотел и мог сделать еще очень многое для отрасли, но судьба оказалась так несправедлива», — написал Фаррахов в своем Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, за время работы Садыкова министром здравоохранения в республике появились Центр детской онкологии, реабилитационный центр на базе 7-й городской клинической больницы Казани, Центр экстренной медицинской помощи в городе Нижнекамск, улучшилось качество и доступность медицинской помощи населению.