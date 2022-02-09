Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Руководитель Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов умер в результате инсульта. Об этом сообщил РБК со ссылкой на осведомленные источники.

По данным РБК, причиной смерти Носова стал инсульт.

«Попал в реанимацию без сознания, час назад ушел», — рассказал осведомленный источник издания.

Ранее о скоропостижной смерти Носова сообщили на сайте организации.

«Игорь Николаевич был сильным управленцем, опыт которого был востребован на различных должностях и ответственных направлениях, ярким, талантливым человеком, надежным товарищем», — говорится в сообщении.

Игорь Носов родился 20 апреля 1978 года. Корпорацию он возглавил в мае 2021 года. Ранее работал на различных должностях в государственных и коммерческих организациях. В 2018–2020 годах занимал пост заместителя губернатора Нижегородской области, ранее трудился генеральным директором АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Также занимал руководящие должности в правительствах Москвы и Республики Татарстан.

Ранее стало известно, что основатель спортшколы «Самбо-70» Давид Рудман умер на 79-м году жизни.