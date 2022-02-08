Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

Умер генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорь Носов. Ему было 43 года. О скоропостижной смерти Носова сообщили на сайте организации.

В КРДВ принесли соболезнования семье и близким Носова.

«Игорь Николаевич был сильным управленцем, опыт которого был востребован на различных должностях и ответственных направлениях, ярким, талантливым человеком, надежным товарищем», — говорится в сообщении.

Один из знакомых Носова сообщил РБК, что накануне вечером у него случился инсульт. Носова доставили в реанимацию, но врачи не смогли спасти его. Во вторник он умер.

Игорь Носов родился 20 апреля 1978 года в Казани. Окончил Кембриджский университет по программе «менеджмент» и Юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Носов возглавил КРДВ в мае 2021 года. Прежде он работал заместителем губернатора Нижегородской области, был гендиректором ОЭЗ «Иннополис», занимал руководящие посты в правительстве Москвы и Татарстана, возглавлял совет директоров ОЭЗ «Алабуга».