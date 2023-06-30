Общество 30 июня 2023, 04:11 Умер глава города Мегион в ХМАО Олег Дейнека Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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После продолжительной болезни 29 июня скончался глава города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе Олег Дейнека. Об этом сообщила администрация населенного пункта на официальном сайте.

«29 июня после продолжительной болезни ушел из жизни глава города Олег Александрович Дейнека — человек, значение которого в развитии муниципального образования за последние десятилетия трудно переоценить», — сказано в сообщении.

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Главе города было 69 лет. Мегион Дейнека возглавил в 2015 году. До этого был депутатом Думы ХМАО от Югры.

«Добрый, отзывчивый человек, компетентный руководитель и грамотный организатор, который своим трудом внес существенный вклад в развитие нашего города», — написали на сайте администрации.

Дайнеку запомнят как хорошего хозяйственника, который прислушивался к мнению горожан. Глава Мегиона сплотил вокруг себя единомышленников и партнеров, чтобы сделать для города еще больше.