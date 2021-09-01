Умер гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов

Участник группы «Зоопарк» Александр Храбунов скончался на 62-м году жизни в Санкт-Петербурге после длительной болезни. Об этом сообщила бывший администратор Ленинградского рок-клуба Ольга Слободская на своей странице в Facebook.

Также о смерти музыканта написал в Fасеbооk журналист Алексей Певчев.

«Сегодня не стало Александра Храбунова — бессменного участника и одного из основателей „Зоопарка“. Услышать его гитару можно на всех записях команды. Настоящий мудрый профессор отечественной Высшей школы рок-н-ролла», — заявил Певчев.

По его словам, Храбунова в группе называли лидером-гитаристом.

Александр Храбунов родился 30 сентября 1959 года в Петрозаводске. В 18 лет переехал в Ленинград, где создал группу «Прощай, черный понедельник». Три года спустя познакомился с Майком Науменко, который пригласил его в свою группу «Зоопарк». Храбунов проработал там 10 лет — до смерти Науменко в 1991 году.

После музыкант сотрудничал с группами «Санкт-Петербург», «Учебно-лечебный коллектив „Группа Триста“», «Зоопарк», The Hoox, Krakatau Surfers, Kaktuzz.