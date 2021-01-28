Умер Герой СССР Владимир Ткачев

Умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев. Он скончался в в Ставропольском крае в возрасте 95 лет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram.

Он отметил, что Герой Советского Союза и Почетный гражданин Ставропольского края Владимир Ткачев скончался ночью 28 января.

«Это большая утрата для нашего края, для всех нас. Мы жили рядом с человеком уникальной судьбы, настоящим героем. Владимир Яковлевич прошел фронтовыми путями Великой Отечественной войны, был трижды ранен в боях», — отметил Владимиров.

Губернатор рассказал, что в 1944 году Ткачев совершил подвиг: во время форсирования Дуная он первым в подразделении ступил на вражеский берег. Благодаря личной инициативе и отваге он смог обеспечить успех операции на своем участке, несмотря на постоянные контратаки противника.

После войны Ткачев переехал в Невинномысск, где жил и работал, а затем получил строительное образование. Герой СССР трудился руководителем кирпичного завода — по словам губернатора, за годы своей службы на этой должности он внес немалый вклад в развитие города.

Владимиров отметил, что познакомился с ветераном, когда тот уже был на заслуженном отдыхе.

«Но продолжал участвовать в жизни города и края — как неравнодушный гражданин и активист ветеранского движения, как мудрый и опытный человек, чьи знания способны помочь другим», — отметил губернатор.

Он добавил, что встречался с героем СССР не один раз и говорил о многих вещах, однако после его смерти понял, что многое обсудить уже не сможет.

«И это делает только острее чувство утраты. Но есть память. И есть мы и наши дети, которые тоже будут ее хранить», — заключил Владимиров, выразив соболезнования родным и знакомым ветерана.