Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов

Михаил Булатов умер на 96-м году жизни. Он был ветераном Великой Отечественной войны, Героем Советского Союза и почетным гражданином Курска и Курской области.

О смерти Булатова сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Ушел из жизни человек, чьим мужеством и доблестью проложена дорога к свободе, к спокойной, мирной жизни». — заявил Старовойт на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, вся область гордилась Михаилом Алексеевичем. Он был настоящим патриотом, который сделал все, чтобы передать любовь Родине молодежи. Старовойт рассказал, что лично знал Булатова.

«Скорблю и разделяю боль утраты вместе с родными и близкими и всеми земляками, которые знали и любили этого поистине выдающегося человека», — написал губернатор.

Михаил Булатов родился в 1924 году в Челябинской области. Он окончил Орловское пехотное училище и в 1943 году оказался на фронте. Булатов попал в 235-ю стрелковую дивизию в саперный батальон. Он участвовал в битве на Курской дуге. Во время штурма Кенигсберга (современный Калининград) справился с 24 авиабомбами и дал возможность танкам Советского Союза занять окраину города.

За действия в Восточной Пруссии Михаил Булатов 19 апреля 1945 года получил звание Героя Советского Союза, в 2005 году стал Почетным гражданином Курска.

В феврале стало известно о смерти легендарного советского разведчика Алексея Ботяна. Он скончался на 104 году жизни.