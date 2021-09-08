Умер герой штурма дворцы президента Афганистана Геннадий Кузнецов

Один из героев штурма дворца Тадж-бек в Афганистане, полковник в отставке Геннадий Кузнецов, умер на 74-м году жизни. Об этом сообщил совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора „Альфа“ с прискорбием сообщает, что на 74-м году жизни скончался полковник в отставке Кузнецов Геннадий Андреевич», — говорится в сообщении.

Геннадий Кузнецов родился 10 марта 1948 года в Москве. В 1974 году его пригласили на работу в КГБ. В итоге он стал одним из 30 сотрудников группы «А» Седьмого управления КГБ СССР.

Кузнецов 27 декабря 1979 года в составе группы «Гром» («Альфа») штурмовал в Кабуле укрепрайон и резиденцию президента Афганистана Хафизуллы Амина, дворец Тадж-бек, где получил тяжелое ранение в бедро.

В 1980-х годах тренировал в Афганистане молодых участников «Альфы», отрабатывал с ними необходимые для бойца спецназа профессиональные навыки.

Кузнецов в 1990-м году стал первым командиром краснодарской «Альфы». Государственную службу завершил в 2001 году в звании полковника.

В совете рассказали, что Кузнецов пользовался огромным уважением. Он был дружелюбным, выдержанным, профессиональным, ответственным, стойким человеком.