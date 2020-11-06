Умер Герой России летчик Сергей Палагин

В Краснодаре на 53-м году жизни умер Герой России военный летчик, командир вертолетного полка Сергей Палагин. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. О причинах смерти официальной информации нет.

В некрологе, опубликованном на сайте администрации Краснодарского края, сообщается, что Сергею Палагину помимо звания Героя Российской Федерации правительство вручило орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с боевыми мечами, три ордена Мужества, орден «За военные заслуги», медаль «За отвагу» и другие государственные и ведомственные награды.

«Сергей Вячеславович всегда защищал интересы государства. И в бою, когда служил, и после службы — в обычной жизни», — написал Кондратьев.

Источник ТАСС сообщил, что у Палагина была диагностирована двусторонняя пневмония и положительный тест на коронавирус.

«Тем не менее утверждать, что причиной смерти был именно коронавирус рано, так как справку о смерти еще не выдали», — сказал собеседник агентства.

В последние годы почетный житель Краснодара Сергей Палагин был помощником атамана Екатеринодарского районного казачьего общества и регулярно проводил уроки мужества в школах.