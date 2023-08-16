Общество 16 августа 2023, 18:11 Умер Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко умер в Москве после продолжительной болезни Пресс-служба Восточного военного округа

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Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко умер в Москве после продолжительной болезни. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Мне посчастливилось знать этого человека, очень внимательного к нуждам простого солдата и очень требовательного в службе. Именно таких командиров называют полководцами», — написал губернатор.

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Дегтярев уточнил, что Жидко был главой штаба группировки российских войск в Сирии, занимал должность командующего войсками Восточного военного округа в Хабаровске, а в Москве — заместителем министра обороны России.