Умер генерал Махмут Гареев

Утром 25 декабря скоропостижно скончался президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев. Доктору военных и исторических наук, ветерану Великой Отечественной войны было 96 лет.

О смерти Гареева сообщили в полномочном представительстве Татарстана в России со ссылкой на семью покойного.

«Несмотря на серьезный возраст, он до последнего дня оставался в строю. Обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что перед кончиной генерал армии собирался посетить коллегию Минобороны РФ.

В полпредстве рассказали, что Гареев принимал активное участие в организованных ведомством мероприятиях как почетный гость. Бывал на заседаниях Клуба офицеров, международных и всероссийских конференциях на военную тематику, «неистово защищал историческую правду о Великой Отечественной войне».

Во главе Академии военных наук Гареев стоял более 20 лет. На работу ходил каждый день, если позволяло здоровье.

«Махмут Гареев был человеком-легендой. На его глазах и при его непосредственном участии укреплялась мощь сначала советской, а затем российской армии», — подчеркнули в полпредстве.

Представители ведомства выразили искренние соболезнования родным и близким Махмута Гареева, назвав его смерть «невосполнимой утратой».

О месте и дате похорон в полпредстве сообщат дополнительно.