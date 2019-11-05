Умер генерал Анатолий Ноговицын. Он рассказывал россиянам о конфликте в Южной Осетии

Генерал-полковник, заслуженный военный летчик Российской Федерации Анатолий Ноговицын умер в Москве. Причины смерти генерала не сообщаются. Ему было 67 лет.

«К сожалению, Анатолий Алексеевич скончался сегодня в Москве», — подтвердил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин. Его слова привело РИА «Новости».

Улица Путина появилась в Цхинвале Подробнее

Во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году генерал ежедневно информировал общественность о положении в зоне вооруженного противостояния. Он занимал должность заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил России — председателя Военно-научного комитета. В мае 2012 года был отправлен в отставку как достигший предельного возраста пребывания на военной службе. Имел научную степень доктора военных наук.

Предварительно решено, что похороны генерала пройдут на Федеральном военном мемориальном кладбище. Прощание назначено на пятницу, 8 ноября. Если родственники согласятся, то организацию траурной церемонии возьмут на себя Военно-воздушные силы России.