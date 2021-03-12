Умер гендиректор СХК и бывший замгубернатора Томской области Точилин

Генеральный директор «Сибирского химического комбината»(и бывший замгубернатора Томской области Сергей Точилин скончался 12 марта после продолжительной болезни. Об этом говорится на сайте СХК.

«АО „СХК“ с прискорбием сообщает, что сегодня, 12 марта 2021 года, на 66-м году жизни после продолжительной болезни скончался генеральный директор „Сибирского химического комбината“ Сергей Борисович Точилин», — сказано в сообщении.

Сергей Точилин родился 15 марта 1955 года в Кемеровской области. Он окончил Томский политехнический университет, после него начал работать на «Сибирском химическом комбинате. Там он прошел путь от мастера-механика до директора завода. АО «СХК» возглавил в 2012 году.

Также Точилин сделал политическую карьеру. С декабря 2005 года по июнь 2007-го был главой администрации ЗАТО Северск, затем с 28 июня 2007 года стал заместителем губернатора Томской области.

«Сибирский химический комбинат» входит в состав государственной корпорации «Росатом». У АО «СХК» работают четыре завода по обращению с ядерными материалами.