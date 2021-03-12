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    12 марта 2021, 07:33

    Умер гендиректор СХК и бывший замгубернатора Томской области Точилин

    Наза Салех Захи

    Генеральный директор «Сибирского химического комбината»(и бывший замгубернатора Томской области Сергей Точилин скончался 12 марта после продолжительной болезни. Об этом говорится на сайте СХК.

    Умер гендиректор СХК и бывший замгубернатора Томской области Точилин

    «АО „СХК“ с прискорбием сообщает, что сегодня, 12 марта 2021 года, на 66-м году жизни после продолжительной болезни скончался генеральный директор „Сибирского химического комбината“ Сергей Борисович Точилин», — сказано в сообщении.

    Сергей Точилин родился 15 марта 1955 года в Кемеровской области. Он окончил Томский политехнический университет, после него начал работать на «Сибирском химическом комбинате. Там он прошел путь от мастера-механика до директора завода. АО «СХК» возглавил в 2012 году.

    Также Точилин сделал политическую карьеру. С декабря 2005 года по июнь 2007-го был главой администрации ЗАТО Северск, затем с 28 июня 2007 года стал заместителем губернатора Томской области.

    «Сибирский химический комбинат» входит в состав государственной корпорации «Росатом». У АО «СХК» работают четыре завода по обращению с ядерными материалами.