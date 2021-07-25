Умер гендиректор НМИЦ гематологии Валерий Савченко

Генеральный директор НМИЦ гематологии академик РАН Валерий Савченко умер в 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 25 июля 2021 года в возрасте 69 лет скончался генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, профессор, академик РАН Валерий Савченко», — сообщили в ведомстве.

Причину смерти гендиректора НМИЦ гематологии не уточнили.

Савченко работал в НМИЦ гематологии с 1988 года. Тогда он возглавил отделение химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга. Работе в центре врач посвятил 33 года жизни. Под его руководством начались работы по применению трансплантации костного мозга в России.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам Савченко. Он назвал его талантливым ученым, увлеченным свои делом. Здоровье пациентов для него всегда стояло на первом месте, подчеркнул министр. Мурашко также выразил надежду, что ученики Савченко продолжает его дело.