    27 апреля 2020, 18:12

    Умер гендиректор холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

    Анатолий Минкин

    Руководитель крупнейшего горно-металлургического холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев умер на 53-м году жизни. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Курской области. Варичев занимал пост депутата областной думы региона.

    Как пояснила собеседница агентства, информацию о смерти бизнесмена подтвердили. «Губернатор и вся администрация Курской области выражают глубочайшие соболезнования», — заявила представитель администрации Курской области.

    Журнал Forbes со ссылкой на источник, близкий к семье предпринимателя, сообщил, что причиной смерти стала пневмония. Последние дни топ-менеджер находился в московской частной клинике, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом собеседник издания пояснил, что два проведенных теста на коронавирус дали отрицательный результат.

    Андрей Варичев стал генеральным директором «Металлоинвеста» в 2013 году. В самом холдинге он работал с 2006 года, когда пришел туда на должность коммерческого директора. В 2016 году Варичева выбрали депутатом Курской областной думы. Там он был членом Комитета по по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.

    Холдинг «Металлоинвест» — крупнейший производитель железорудной продукции. Фирма владеет Лебединским и Михайловским ГОКами, предприятиями «Уральская сталь» и «УралМетКом».