Умер гендиректор холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Как пояснила собеседница агентства, информацию о смерти бизнесмена подтвердили. «Губернатор и вся администрация Курской области выражают глубочайшие соболезнования», — заявила представитель администрации Курской области.

Журнал Forbes со ссылкой на источник, близкий к семье предпринимателя, сообщил, что причиной смерти стала пневмония. Последние дни топ-менеджер находился в московской частной клинике, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом собеседник издания пояснил, что два проведенных теста на коронавирус дали отрицательный результат.

Андрей Варичев стал генеральным директором «Металлоинвеста» в 2013 году. В самом холдинге он работал с 2006 года, когда пришел туда на должность коммерческого директора. В 2016 году Варичева выбрали депутатом Курской областной думы. Там он был членом Комитета по по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.

Холдинг «Металлоинвест» — крупнейший производитель железорудной продукции. Фирма владеет Лебединским и Михайловским ГОКами, предприятиями «Уральская сталь» и «УралМетКом».