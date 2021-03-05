Умер французский танцовщик Патрик Дюпон

Умер французский танцовщик, этуаль балета Парижской оперы Патрик Дюпон. Ему был 61 год. О смерти танцовщика сообщило агентство AFP со ссылкой на его окружение.

Этуаль — это высший профессиональный статус солиста балета в балетной группе. Как отмечается в материале, балетмейстер умер в результате тяжелого заболевания, «он проболел несколько месяцев».

«Патрик Дюпон улетел сегодня утром, чтобы танцевать со звездами», — сказала коллега танцора. Ее слова приводит Le Point.

Парижская опера в своем заявлении выразила «глубокую опечаленность» в связи с кончиной Дюпона. В опере отметили, что «его личность и его имя останутся частью истории учреждения».

Патрик Дюпон родился в 1959 году в Париже. В 1976 году он стал победителем Международного конкурса артистов балета в болгарской Варне. Еще через четыре года Дюпон стал этуалем Парижской оперы. Должность директора балета Парижской оперы он занимал с 1990 по 1995 год, на этом посту Дюпон сменил Рудольфа Нуреева.

Также в биографии танцовщика есть и работа в кино. Дюпон сыграл в сериале «Плащ и кинжал», а также в триллере «Танцевальная машина» с Алленом Делоном.