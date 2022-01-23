Умер фотожурналист и фотограф Владимир Лагранж

Умер российский фотожурналист и фотограф Владимир Лагранж. Ему было 82 года. Об этом сообщила основатель Галереи и Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.

«Опять пустота. Но сегодня совсем тяжело. Володя ушел», — написала Григорьева-Литвинская на своей странице в Facebook.

Она отметила, что с Лагранжем ее связывала дружба. Фотографа Григорьева-Литвинская назвала близким себе автором и человеком.

По ее словам, Лагранж был для нее «самым русским, самым московским, самым родным» после ее большой семьи.

«Такие люди и делали этот город моей родиной в которую хочется возвращаться. Мы сделали очень много вместе, но еще больше не успели», — написала Григорьева-Литвинская.

Лагранж пришел в фотожурналистику в 1959 году. Уже через несколько лет — в 1963 году — он участвовал в выставке в Будапеште, которая стала его первой международной выставкой. Именно там Лагранж получил Золотую медаль за фотографию «Маленькие балерины».

Лагранж успел поработать специальным фотокорреспондентом журнала «Советский Союз», также работал в журнале «Родина» и в Московском бюро французского агентства Sipa Press.

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