Умер фотограф Питер Линдберг

Известно, что Линдберг скончался накануне, 3 сентября. У него остались жена, четыре сына и семеро внуков. Причина смерти фотографа не называется.

«После него осталась большая пустота», — указано в публикации.

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Питер Линдберг известен как фэшен-фотограф. В объектив его камеры попадали знаменитые топ-модели и актрисы, среди которых Настасья Кински, Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Синди Кроуфорд и другие.

Авторству немецкого фотографа принадлежат постеры для фильмов «Голод» с Катрин Денев и Дэвидом Боуи и «Поговори с ней» режиссера Педро Альмодовара.

Линдберг сотрудничал с итальянской компанией Pirelli — делал для нее календарь, со знаменитыми модельерами, в том числе Карлом Лагерфельдом и Джорджио Армани, а также с журналами Harper’s Bazaar, Vogue, Vanity Fair и Rolling Stone.