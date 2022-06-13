Умер экс-спецназовец, убивший кровавого афганского диктатора Амина

Бывший спецназовец, герой штурма дворца кровавого афганского диктатора Амина Александр Плюснин умер на 73-м году жизни. Об этом сообщил на своем сайте Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

В организации Плюснина назвали «легендой отечественного спецназа» и напомнили, что он также являлся мастером спорта СССР и многократным чемпионом КГБ СССР по самбо. Он «поставил финальную точку», смертельно ранив Амина. В диктатора попал осколок гранаты, которую швырнул именно Плюснин.

«Долгое время его имя проходило лишь строчкой в разных материалах, посвященных операциям „Шторм-333“ (штурм укрепрайона на окраине Кабула и самого дворца Амина) и „Байкал-79“ (комплекс мероприятий по захвату стратегических объектов в Кабуле), проведенных 27 декабря 1979 года», — заметили в совете.

О роли Плюснина в штурме дворца Тадж-Бек стало известно только в декабре 2009 года, в канун 30-летия начала Афганской войны. А в 2021 году он сам подробно рассказал об этом в большом материале «Конец Амина» для газеты «Спецназ России».

По словам ветерана Группы «А», еще одного участника штурма Виктора Анисимова, Плюснин был «воином по призванию», его психологическая, физическая, специальная и теоретическая подготовка «вызывала восхищение». Плюснина также назвали «бесшабашным и отчаянно смелым бойцом».